“Su mezus bidimos, e su peus sighimos” / “Il meglio vediamo, e il peggio seguiamo”.

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio: “Il meglio vediamo, e il peggio seguiamo”, espressione di un contrasto in noi stessi, può essere un buon punto di partenza per un esame di coscienza, sicuramente sempre opportuno, ma in modo particolare nel tempo di Quaresima, tempo liturgico di conversione.

Presentada de su dìciu:

Su dìciu: “Su mezus bidimos, e su peus sighimos”, chi manifestat unu cuntrastu intro de nois matessi, podet esser unu bonu punto de partentzia pro un’esaminu, de seguru semper oportunu, ma in modu particulare in su tempus de sa Caresima, tempus liturgicu de cunversione.

Un’antigu dìciu nostru narat: “Su mezus bidimos e su peus sighimos”, chi sonat comente un’ammissione de incapatzidade a sighire su chi est mezus e, si suponet, chi su mezus siat su bene e su peus siat su male.

Unu cuntzetu simile l’agatamos in sa Litera de santu Paulu a sos Romanos. S’Apostulu iscriet: «In me b’est su disizu de su bene, ma non sa capatzidade de lu fagher; difatis deo non fato su bene chi cherzo, ma su male chi non cherzo» (Rom 7, 18-19). E paret chi chirchet de si consolare nendhe chi: “Si fato su chi non cherzo, non so deo a lu fagher, ma su peccadu chi est in me”. Poi narat de agatare in isse unu cuntrastu: sendhe chi acunsentit in s’intimu sou a sa lege de Deus, in sa pessone intendhet sa lege de su peccadu. Duas leges chi si faghent gherra e isse si giamat isventuradu, ischiavu de su peccadu, dae su cale, però, lu liberat Gesu Cristu, Segnore nostru (Cfr. Rom 7, 20-24).

Chissà cantas bortas, nois puru, amos isperimentadu cussa gherra intro de nois, e l‘amos a poder isperimentare! Comente at binchidu santu Paulu, podimos bincher nois puru. Però, pro bincher bisonzat de lotare e s’arma pius segura est cussa de sa fide in Cristos, redentore nostru.

TESTO ITALIANO

Un nostro antico proverbio dice: “il meglio vediamo e il peggio seguiamo”, che suona come un’ammissione di incapacità a seguire il meglio e, si suppone, che il meglio sia il bene e il peggio sia il male.

Un concetto simile lo troviamo nella Lettera di san Paolo ai Romani. L’Apostolo scrive: «In me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio» (Rom 7, 18-19). E sembra che cerchi di consolarsi dicendo che: “Se faccio ciò che non voglio, non sono io a farlo, ma il peccato che è in me”. Poi dice di trovare in lui un contrasto: mentre nel suo intimo acconsente alla legge di Dio, nelle sue membra sente la legge del peccato. Due leggi che si fanno guerra e lui si chiama sventurato, schiavo del peccato, dal quale, però, lo libera Gesù Cristo, Signore nostro (Cfr. Rom 7,20-24).

Chissà quante volte, anche noi, abbiamo sperimentato quella guerra dentro di noi, e la potremmo sperimentare! Come ha vinto san Paolo, possiamo vincere anche noi. Però, per vincere bisogna lottare e l’arma più sicura è quella della fede in Cristo, nostro redentore.