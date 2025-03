Montagna, turismo e sostenibilità: presentata la Carta dei Valori Walser

Nella suggestiva cornice della Gemeinde Stube di Formazza (VCO), è stata ufficialmente presentata la Carta dei Valori Walser, documento etico nato dall’iniziativa delle comunità Walser italiane riunite nell’associazione Südwalserverein. Un decalogo di buone pratiche che intende guidare residenti e visitatori verso un futuro sostenibile, nel rispetto del paesaggio, della biodiversità e della cultura delle “Alte Terre”.

Il documento promuove una convivenza armoniosa tra turismo e comunità locali, mettendo al centro valori come la solidarietà, la tutela della lingua e della cultura, la salvaguardia dei prati, boschi e pascoli, l’agricoltura sostenibile e l’ospitalità consapevole. Un codice etico ispirato all'Agenda ONU 2030 e alla Costituzione italiana, che riflette l'identità profonda di un popolo abituato a vivere in equilibrio con la montagna.

“I Walser oggi sono un punto fermo in un mondo in continua trasformazione” ha dichiarato Enrico Rizzi, storico e profondo conoscitore di questa cultura, mentre Paola Borla, presidente della Südwalserverein, ha spiegato: “Con questa Carta vogliamo dialogare con tutti, condividere il nostro modo di vivere e accogliere chi visita le nostre terre con autenticità e rispetto.”

I Walser, discendenti di popolazioni vallesane di lingua tedesca, si insediarono tra XII e XIII secolo in diverse valli alpine italiane e conservarono nei secoli lingua, cultura e architettura tradizionale, come dimostrano le tipiche case in legno.

La Carta si inserisce nel più ampio progetto Walserweg – La via dei Walser, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e in collaborazione con l’associazione internazionale Vereinigung für Walser. Lo scopo è valorizzare il patrimonio culturale e i sentieri storici percorsi dagli antichi coloni.

“Chi conosce i Walser ne comprende anche la determinazione a vivere in e con la montagna”, ha affermato Paul Schnidrig, presidente dell’associazione internazionale. “Ma la nostra cultura è fragile e va conosciuta, non idealizzata né dimenticata.”

Il filosofo Massimo Bonola ha sottolineato il valore immateriale del “luogo” per i Walser: “Un popolo che migra portando con sé non solo le cose, ma i significati, i saperi, i modelli di vita.”

A chiudere, il fotografo e camminatore Riccardo Carnovalini, curatore della Carta, ha parlato di “curiosità e cura” come chiavi di lettura del rapporto tra residenti e ospiti: “Un’accoglienza che nasce dal rispetto e dalla lentezza, dalla scoperta reciproca.”

