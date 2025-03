L'industria tessile nelle foto d’archivio: il distretto biellese nella storia d'Italia.

L’immagine pubblicata oggi appartiene al fondo Associazione Industria Laniera Italiana, che conserva le immagini raccolte dall’Associazione nel corso della sua lunga attività, dal 1876 al 1993. Questo fondo documenta un periodo cruciale per l’industria tessile italiana, con particolare attenzione alle industrie laniere, che hanno rappresentato un pilastro dello sviluppo industriale del nostro Paese. Il fondo conserva inoltre un’importante documentazione sulla prima Mostra Laniera, un evento simbolo per il settore tessile, tenutasi a Biella nel 1936.

La fotografia mostra l’interno di una fabbrica tessile, dove i macchinari trasformavano materie prime in filati. Questa immagine non è soltanto una testimonianza della tecnologia dell’epoca, ma anche un tributo alle mani sapienti e alla dedizione dei lavoratori che hanno animato questi stabilimenti. Le lunghe file di telai e le bobine ordinate evocano un’epoca in cui l’innovazione tecnologica e l’impegno umano si fondevano per dare vita a un’industria fiorente.