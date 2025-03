Mostra in notturna al Ricetto di Candelo

Visto il notevole successo di affluenza di pubblico, la mostra di scena a Candelo viene prolungata per un'ulteriore settimana fino a domenica 30 marzo, con i soliti orari.

E' inoltre prevista un'apertura in notturna per questo sabato 22 marzo , dalle 20 alle 23, per unire ancora di più le splendide sculture di Aldo Flecchia con le suggestioni del Ricetto di Candelo.