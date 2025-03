SustainEvents: il progetto per destagionalizzare il turismo attraverso eventi sostenibili.

Favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso eventi culturali e sportivi organizzati in chiave sostenibile: è questa la sfida al centro di SustainEvents, il nuovo progetto avviato ufficialmente nella sede della Camera di Commercio di Baveno. L'iniziativa, finanziata dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027, coinvolge l'area transfrontaliera che abbraccia Alto Piemonte, Ticino e Varesotto, territori accomunati dalla volontà di promuovere un turismo capace di distribuire i visitatori durante tutto l'anno e non solo nei periodi di alta stagione.

SustainEvents intende sviluppare un modello condiviso, replicabile e certificabile per la progettazione e la valutazione di eventi secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance), puntando ad una profonda trasformazione della filiera turistica. Al centro vi è l'idea che un evento sostenibile possa essere non solo più responsabile, ma anche uno strumento strategico per rendere attrattivo un territorio nei mesi meno frequentati, coinvolgendo attivamente imprese, enti e comunità locali.

Nel corso della presentazione, il presidente della Camera di Commercio Fabio Ravanelli ha sottolineato come questo nuovo approccio rappresenti una leva per il rilancio turistico del territorio: "La sensibilità delle persone verso la sostenibilità è cresciuta enormemente. Grazie a questo progetto, le imprese potranno rafforzare la propria competitività, adottando pratiche innovative e attente all'ambiente, alla diversità e alla coesione sociale".

Il progetto, guidato in Italia dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e per quella svizzera da IAS Register AG, si avvale della direzione scientifica dell'Istituto Istud e coinvolge numerosi partner tra cui la Camera di Commercio di Varese, il Distretto Turistico dei Laghi, ATL Terre Alto Piemonte, la Fondazione Tones on the Stones e Aiep per la Svizzera. SustainEvents si pone in continuità con i precedenti progetti Amalake e Incontrarsi Senza Confini, che avevano già avviato percorsi di certificazione per eventi e strutture ricettive.

Il programma, con un budget italiano superiore a 1,5 milioni di euro, si articola in cinque azioni principali, a partire dalla mappatura delle buone pratiche esistenti fino alla formazione degli operatori e alla creazione di una community digitale. Sono previste anche attività promozionali e viaggi stampa, oltre all'organizzazione di eventi congiunti monitorati, per validare il modello.