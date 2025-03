L’arte del bianco e nero, a Valdilana un viaggio nell’anima delle immagini di Mimmo Jodice

Nei giorni scorsi, a Casa Zegna, nel comune di Valdilana, si è vissuto un momento di straordinaria intensità con l’inaugurazione della mostra Oasi di Mimmo Jodice, uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea.

L’evento è stato anticipato da un coinvolgente talk presso la sala dei quadri, dove Anna Zegna, Barbara Jodice e Giangavino Pazzola di CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia hanno accompagnato il pubblico in un percorso di scoperta e riflessione sull’opera e sulla carriera del maestro. Si è parlato del suo sguardo profondo, della sua capacità di catturare il tempo e lo spazio, della sua ricerca incessante tra luce e ombra, tra memoria e visione. Un lavoro vissuto con dedizione e impegno, che emerge in ogni scatto, rendendo ogni fotografia un racconto, un’emozione sospesa, un’oasi di pensiero e poesia.

“L’amministrazione comunale di Valdilana sposa e valorizza con convinzione eventi di questo calibro perché crede fortemente che la cultura sia un motore fondamentale per la crescita del territorio – spiegano dal Comune - Ogni iniziativa che porta arte e conoscenza nelle nostre comunità è un’opportunità per riscoprire la bellezza, il valore della memoria e il potere evocativo dell’immagine”. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 21 aprile.