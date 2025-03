Fratelli d'Italia, nasce il Circolo Cittadino di Biella: Paraggio verso la candidatura alla presidenza

Fratelli d’Italia annuncia la nascita ufficiale del Circolo Cittadino di Biella. La presentazione avverrà durante un incontro pubblico che si terrà venerdì 28 marzo, alle ore 18.30, presso l'Agorà Palace in via Lamarmora 13A a Biella. All’incontro parteciperanno il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli.

Nel corso dell'evento sarà ufficializzata la candidatura di Amedeo Paraggio, assessore alle finanze e al bilancio del Comune di Biella, alla presidenza del Circolo.

"La mia candidatura a coordinatore cittadino di Biella per Fratelli d’Italia nasce da una profonda convinzione: la nostra città ha bisogno di un partito forte, radicato e coerente, capace di rappresentare con serietà e determinazione le istanze dei cittadini. Un partito che sia una presenza costante nelle piazze, nei quartieri, nelle scuole, accanto alle imprese e alle famiglie. Il mio obiettivo è quello di rendere Fratelli d’Italia il punto di riferimento per tutti coloro che credono in una politica credibile e concreta. Sapremo ascoltare, comprendere e agire, formando una rete di iniziative che diano voce a chi non si sente più rappresentato. Fratelli d’Italia ha sempre dimostrato di essere il partito della coerenza e della serietà, e così continueremo ad essere. Per fare questo, costruiremo una segreteria cittadina dinamica, unita, organizzata e combattiva, capace di proporre soluzioni reali e utili” dichiara il candidato presidente al circolo cittadino di Biella, Amedeo Paraggio.

"La creazione del circolo cittadino di Biella è un passo fondamentale per rafforzare la nostra presenza sul territorio. Per costruire una realtà politica capace di rispondere alle esigenze dei cittadini in modo concreto, proponendo soluzioni che vadano oltre le facili promesse. Siamo pronti a lavorare per una Biella più sicura, prospera e attenta alle necessità di chi vive e lavora in città. Con l’impegno di tutti, continueremo a fare di Fratelli d’Italia un punto di riferimento in tutta la Provincia, come già lo siamo diventati a livello nazionale grazie all'ottimo lavoro del Governo Meloni” dichiara il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Cristiano Franceschini.