Come gestire le risorse finanziarie guardando al futuro

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e non è una frase di consuetudine, i dati pubblicati periodicamente da Banca d’Italia lo confermano: alla fine del 2024 si trovavano sui conti correnti 1.360 miliardi di euro.

Purtroppo, però, sono risparmi detenuti a tassi di interesse attivi mediamente non superiori allo 0,82% annuo, secondo il rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi).

Dunque, in che modo può un cittadino gestire meglio le proprie risorse finanziarie per guardare con maggiore sicurezza al futuro?

Nuove modalità di accesso sicuro ai mercati dei capitali

L’Unione Europea lavora all’Unione dei risparmi e degli investimenti dei cittadini europei attraverso un innovativo piano, in fase di definizione, noto come Savings and Investments Union (Siu).

Il Siu si pone l’obiettivo di far convergere il risparmio dei cittadini europei (10mila miliardi secondo la Banca centrale europea) verso strumenti finanziari e di risparmio capaci di favorire le imprese europee e i grandi progetti di crescita, mentre offrono ai risparmiatori una maggiore remunerazione.

Tant’è che, ancora secondo l’Abi, il tasso di interesse medio sui nuovi depositi vincolati (certificati di deposito) è del 2,49%. A tale rendimento, però, andrebbe sottratta l’inflazione che, secondo i dati Istat aggiornati a febbraio 2025, si attesta sul +1,6% su base annua.

Ecco perché gli occhi dei risparmiatori si rivolgono a modalità di investimento che, al netto di un maggiore rischio rispetto agli strumenti di risparmio, possono offrire un rendimento capace di battere l’inflazione.

Tra i detentori di risorse in denaro liquido si fa strada la consapevolezza di esporsi ai mercati dei capitali, e in particolare c'è chi compra e vende azioni mediante l’apertura di un conto di investimento. Esistono infatti piattaforme di investimento appositamente studiate per consentire agli investitori interessati di esporsi alle azioni delle maggiori Borse mondiali: Milano, Parigi, Francoforte, Londra, New York.

In questo modo possono agire in piena autonomia e provare ad anticipare i movimenti dei settori industriali, per acquistare basso e vendere alto i titoli azionari delle società quotate più interessanti del momento.

Guardare al futuro

Chi risparmia lo fa per garantirsi una riserva di denaro da utilizzare per le eventuali emergenze, oppure per l’acquisto di un bene mobile o immobile. Gli obiettivi del risparmio sono tanti quanti sono i risparmiatori.

Ma il risparmio richiede una continua verifica e modifica della strategia per adeguarla alle opportunità di rendimento del momento. Le azioni delle aziende quotate in Borsa sono, tra i vari asset finanziari, quelli particolarmente indicati al “gioco” di continuo adattamento alle condizioni economiche del momento.

Il risparmiatore-investitore ha nei fatti la possibilità di scegliere quelle azioni che permettono di guardare al futuro della crescita economica. Un esempio? Fino a pochi anni fa le azioni delle aziende quotate e legate all’intelligenza artificiale (IA) avevano basse quotazioni, oggi sono al centro dell’interesse crescente per le potenzialità di sviluppo dell’IA.

Guardando all’orizzonte si scorgono altri temi di investimento che potrebbero diventare centrali per la crescita economica, tra questi citiamo l’informatica quantistica.

In definitiva, guardando nel presente al futuro dei propri risparmi, è possibile scegliere di investire in settori e in innovazioni promettenti che permetteranno alle nostre risorse finanziarie di aumentare un domani ed essere raccolte al momento opportuno, per soddisfare i nostri molteplici obiettivi personali.

Disclaimer

“Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).

Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.

Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.