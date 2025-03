Vittoria a Villadossola per "Cuori in coro" VIDEO

Nuova trasferta e nuova vittoria per il coro dell'istituto comprensivo di Gaglianico " Cuori in coro " diretto dal maestro Francesco Gariazzo e dalle professoresse Gabriella Chiarletti e Marisa Grobberio.

"Cielo di città", un canto mimato con il linguaggio dei segni, "Bonseaba" canzone in lingua swaili che esorta a cantare per essere amati da Dio, "Vanità di vanità" esibizione che elogia la semplicità e il valore delle piccole cose e "Signore delle cime", canto preparato in vista dell'Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Biella a maggio.

Domenica 23 marzo "Cuori in coro" è stato invitato a Villadossola per la premiazione in quanto classificato tra i primi 3 cori in concorso.