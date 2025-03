Venerdí 28 marzo alle ore 21, presso il Salone PROLOCO in Via O. Rivetti a Sala si terrà "Surrounded by Mafia": un incontro sulla vita a Palermo tra il 1980 e il 2000, raccontata dal punto di vista di un ragazzo cresciuto nel quartiere di Brancaccio.

Si parlerà della presenza delle mafie sul territorio e delle origini di Cosa Nostra.