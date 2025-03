E-commerce e tax free shopping, opportunità e prospettive nel commercio al centro di un webinar

Approfondire i sistemi informatici per la vendita tax free e la normativa sul commercio elettronico: è questo l‘obiettivo del webinar che si terrà giovedì 3 aprile, dalle 14.30 alle 16, organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con i locali Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’incontro, rivolto ad esercenti, commercianti ed operatori economici, si svolgerà online. Dopo l’apertura dei lavori da parte di Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e di Davide Miggiano, direttore ADM Piemonte e Valle d’Aosta, si entrerà subito nel vivo del tema con l’intervento “Le procedure di autorizzazione per i servizi informatici ADM” di Roberto Brignoli dell’Ufficio Dogane VCO - Sezione Servizi di Supporto. Seguirà un focus sul sistema Otello 2.0 per i rimborsi tax free da parte di Roberto Mallone della Sezione Antifrode e Controlli - Ufficio Dogane VCO, mentre Stefania Napoli e Corrado Vaccaro della Sezione Tributi e URP - Ufficio Dogane VCO illustreranno gli aggiornamenti normativi riferiti all’e-commerce.

«Per relazionarsi efficacemente con la clientela internazionale è necessario conoscere le disposizioni normative e gli strumenti necessari per espletare correttamente gli adempimenti previsti: con questo incontro vogliamo aiutare le nostre imprese a fare il punto sul quadro attuale in ambito commerciale, approfondendo le opportunità che si possono cogliere e le prospettive future» spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «L’iniziativa rientra nelle azioni previste dal Protocollo d’intesa firmato dall’Ente camerale e dalla Direzione territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pensato per sostenere la presenza internazionale delle imprese promuovendo un approccio consapevole ai mercati esteri».

Il Direttore ADM Piemonte e Valle d’Aosta Davide Miggiano afferma: «L’obiettivo è sostenere l’export delle imprese del territorio, in particolare verso i paesi extra UE, attraverso servizi qualificati e gratuiti, con il coinvolgimento dei soggetti che più direttamente operano su queste tematiche. I servizi informatici ADM e il sistema Otello 2.0, offrono a coloro che operano con l’estero un canale diretto e privilegiato sulle problematiche doganali, confermano gli obiettivi istituzionali dell’Agenzia che riguardano la crescita economica del Paese, la tutela dei mercati, la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e il costante miglioramento dei rapporti con l’utenza».

La partecipazione all’incontro è gratuita: per iscriversi occorre compilare il modulo online accessibile dal sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it.

Maggiori informazioni possono richieste scrivendo un’e-mail all’indirizzo promozione@pno.camcom.it.