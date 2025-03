Lotta al lavoro sommerso, scoperta officina abusiva FOTO

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Biella, unitamente all’Arma territoriale di Mongrando e alla Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo, a seguito di un controllo ispettivo a carico di un’officina meccanica, esercente attività di autoriparazione, accertavano che l’attività posta in essere dal titolare di fatto era sconosciuta in quanto esercitava l’attività abusivamente priva di iscrizione al registro imprese nonché in violazione delle disposizioni vigenti riferibili all’esercizio delle attività, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attrezzatura utilizzata per l’attività veniva posta sotto sequestro amministrativo ed al titolare veniva contestata una sanzione amministrativa superiore ai 5.100 €.

Una successiva attività, posta in essere dal citato Nucleo unitamente all’Arma territoriale di Mottalciata, eseguita tramite un controllo di un’attività di volantinaggio effettuata presso il comune di Massazza, ha consentito di accertare che l’attività posta in essere da una società con sede nel Torinese veniva effettuata mediante l’utilizzo di lavoratori in nero e pertanto sconosciuti, impiegando di fatto 2 lavoratori in nero su 3 impiegati. Nel contesto veniva adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’amministratore unico veniva deferito per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con una ammenda pari a circa € 5.200 e veniva sanzionato amministrativamente per un importo di circa 6.400 €. Avviata, in questo caso, d’ufficio la procedura per la regolarizzazione del rapporto di lavoro.