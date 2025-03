Donne nei Consigli di Amministrazione, Camera di Commercio: “Al via la nuova edizione del corso gratuito”

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e il suo Comitato per l’imprenditoria femminile, in collaborazione con ISTUD Business School, lanciano una nuova edizione del corso rivolto a imprenditrici, professioniste e lavoratrici interessate a entrare o rafforzare la propria presenza nei Consigli di Amministrazione.

Dopo il successo della prima edizione, il percorso formativo torna con un programma gratuito e strutturato, volto a sostenere la crescita professionale delle partecipanti e ad aumentare la qualità della governance nelle società. Il corso prevede oltre 30 ore di formazione attraverso due incontri in presenza e cinque moduli online, con contenuti su governance aziendale, gestione del rischio, relazioni, self empowerment e altro ancora.

Sono disponibili 15 posti per candidate residenti o attive nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, selezionate in base a titoli e motivazioni. Il corso offre anche un open badge finale e l’ingresso in una Community of Practice per favorire networking e visibilità professionale.

Il webinar di presentazione si terrà lunedì 31 marzo dalle 15 alle 17. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it.

Per info: promozione@pno.camcom.it – 0321.338.265.