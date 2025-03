Vigliano, nuovo volto a rotonde e aree verdi per un maggior decoro urbano FOTO

Proseguono a Vigliano Biellese le opere di manutenzione e relativo abbellimento del decoro urbano. In particolar modo, nelle aree verdi comunali e nelle rotonde principali del paese.

In questi giorni, infatti, il personale incaricato è intervenuto effettuando lavori di potatura e rimodellamento di piante per garantire una maggiore sicurezza per passanti e utenti della strada. Come nell'area parcheggio dietro al Municipio o nella rotonda di accesso alla Superstrada, vicino al cimitero, dove è stata data una nuova forma all'albero presente all'interno della rotatoria, con una forma più armoniosa.

“Questa amministrazione ha sempre dato molta attenzione alla cura del verde pubblico – sottolinea il sindaco Cristina Vazzoler – Inoltre, verrà posata anche una nuova vegetazione, con arbusti specifici negli spazi verdi comunali. Infine, non appena terminerà il cantiere, sarà riqualificata l'area intorno al Teatro Erios”.