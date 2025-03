Candelo, nominati i membri del nuovo consiglio

Nominato il nuovo consiglio direttivo della Biblioteca Comunale Livio Pozzo di Candelo. A darne notizia l'amministrazione comunale.

L'organo sarà formato da Selena Minuzzo (delegata del sindaco e assessore competente), Mariella Biollino (membro designato dalla maggioranza), Arrigo Tomelleri (membro riservato alle minoranze), Fiorina Morena (in rappresentanza della scuola dell'infanzia), Barbara Buranello (in rappresentanza della scuola primaria), Giuseppina Maria Rita Di Noto (in rappresentanza della scuola secondaria) e Roberta Raco (in rappresentanza della scuola dell'infanzia paritaria).

Per i membri rappresentanti gli utenti siederanno Rosita Barco, Barbara Cancian, Natalia Colombo e Tiziana Lemmi. Infine Daniela Baldo e Giuseppe Leardi saranno espressione dei membri rappresentanti delle associazioni culturali.