Dal Mercatino di Riva al 12° Valli Biellesi, ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione della Mostra Mercato “Mercatino dell’Antiquariato Minore di Biella Riva”, in programma per domenica 30 marzo 2025 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati, dalle ore 23.00 del 29.03.2025 sino alle ore 20.00 del giorno 30.03.2025, nelle seguenti aree: via Belletti Bona nel tratto compreso tra il civico n° 20 e via Italia; piazza Battiani nel tratto prospiciente il civico n° 4; piazza San Giovanni Bosco tutta la piazza vicolo del Ricovero all’altezza del cancello di accesso carraio a Piazza del Monte; via Sabadell dall’intersezione con via Dante Alighieri fino a piazza S. Giovanni Bosco; vicolo Galeazzo nel tratto compreso tra piazza San Giovanni Bosco e via Dante Alighieri via Italia nel tratto compreso tra via Galileo Galilei (semaforo) e via Dante Alighieri via Scaglia.

In occasione della manifestazione denominata “12° VALLI BIELLESI”, gara di regolarità turistica per auto storiche, in programma per i giorni 28 e 29 marzo 2025 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli al seguito della manifestazione adeguatamente identificabili, e la temporanea sospensione della circolazione veicolare eccetto residenti e aventi diritto in ingresso e in uscita dai passi carrai, veicoli al seguito della manifestazione chiaramente identificabili e mezzi di soccorso in emergenza nelle seguenti aree e periodi: Piazza Martiri della Libertà dalle ore 6.00 alle ore 13.00 del giorno 29.03.2025; Piazzale De Agostini dalle ore 15.00 del 28.03.2025 alle ore 20,00 del giorno 29.03.2025.