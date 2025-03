Adunata Nazionale Alpini a Biella: Chiavazza risponde con 46 volontari

Avanti tutta con i preparativi per la grande Adunata Nazione a maggio a Biella, e Chiavazza, alla richiesta di volontari, ha risposto "presente".

Giovedì scorso, il 20 marzo, il gruppo sezionale degli Alpini del quartiere al teatro parrocchiale di via Firenze ha incontrato i cittadini per spiegare come ci si muoverà, e di quali figure c'è necessità. In quell'occasione è stato dato tempo qualche giorno a chi ha partecipato, per decidere se dare la propria adesione a dare una mano per l'accoglienza delle 300 persone che arriveranno nel quartiere. E ad oggi, sono in 46 che hanno fatto annotare il proprio nome.

"In tanti sono Alpini ma non tutti - spiegano dal gruppo - e siamo contenti perchè non ci aspettavamo nemmeno tutta questa adesione. Adesso si tratta di stabilire chi farà cosa, perchè ovviamente tante cose vengono organizzate nel quartiere, ma tante altre in altre aree della città, e i volontari devono essere pronti per il quartiere ma non solo". Tra queste c'è l'installazione delle bandiere: in città ne saranno messe circa 2500. Poi c'è all'allestimento delle aree per dormire, organizzare il pranzo e la cena per queste persone, aiutare ad accogliere queste persone, a indirizzarle dove devono andare a registrarle. La mole di lavoro da fare è tanta, e solo essendo in tanti è possibile lavorare meglio per la riuscita dell'evento.

In occasione della 96° Adunata il CTV darà la possibilità alle Associazioni partecipanti di avere degli specifici servizi dedicati alla promozione e valorizzazione delle attività organizzate.

Il servizio è dedicato ai soli ETS accreditati a CTV che organizzeranno specifiche iniziative all’interno del programma dell’adunata, sia a Biella sia sul territorio con la realizzazione di attività a corollario dell’evento principale.