Valdilana, giornata dedicata alla salute visiva dei più piccoli

AVIS e il comune di Valdilana invitano tutte le famiglie a un'importante iniziativa dedicata alla salute visiva dei più piccoli, in programma sabato 29 marzo, alle 10.30, nella sede di frazione Guala 3, a Valdilana.

“Gli screening visivi permettono di identificare precocemente anomalie dello sviluppo visivo – spiegano dal Comune - Consentono di intervenire in tempo per prevenire problemi futuri, sono veloci, non invasivi e gratuiti. La visita sarà effettuata dalla Dottoressa Michela Carrideo, Ortottista e Assistente in oftalmologia”.