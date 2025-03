ASD New Generation Taekwondo alla Jesolo Lions Cup, i risultati FOTO

15 atleti della ASD New Generation Taekwondo provenienti dalle province di Biella e Vercelli hanno partecipato alla competizione Jesolo Lions Cup che si è tenuta nel week end del 22 e del 23 marzo.

La gara è stata organizzata sia per il settore combattimento, sia per il settore forme, e ha visto un’ampia adesione a livello nazionale, oltre il migliaio gli atleti iscritti solo per il combattimento, oltre un centinaio le società che hanno partecipato, provenienti da tutta Italia.

Nel medagliere complessivo la New Generation, guidata dai tecnici Stefano Moi e Giorgio Moi per il settore combattimento e Maurice Magoni per il settore forme, ha ottenuto risultati interessanti, portando in gara atleti di diverse categorie in entrambe le specialità, il commento: “Per prima cosa siamo molto contenti dell’ampia adesione dei nostri atleti alla gara, peraltro non vicina, sintomo del fatto che il nostro gruppo sta crescendo e gettando delle basi solide per il nostro percorso agonistico. Siamo contenti inoltre di essere riusciti a partecipare sia per il combattimento che per le forme, ottenendo dei buoni risultati in entrambi i settori. Siamo soddisfatti delle prestazione e dei risultati, molti dei quali sono arrivati da atleti ai loro primi esordi; per molti ragazzi, in particolare tra i più esperti del settore combattimento, il risultato più ambito non è arrivato quasi sempre per una differenza di pochissimi punti rispetto agli avversari: il livello tecnico e tattico ormai è molto alto, anche in questa gara, e arrivare “a un passo” è significativo della crescita concreta e costante dei nostri ragazzi. La stessa considerazione vale anche per il settore forme, dove il livello negli ultimi anni è cresciuto molto velocemente.”

Tra i 15 atleti, 11 hanno gareggiato nel settore combattimento e 4 nel settore delle forme, la società ha chiuso la competizione con un bilancio complessivo di 3 Oro, 4 Argento e 5 Bronzo.

I risultati nel settore combattimento:

Oro per Francesca Barrelli di Biella (categoria Junior cinture gialle), con due incontri vinti 2-0 e 3 round passati per differenza di punti (gap point), al suo esordio in gara dopo un anno di fermo;

Oro per Floriano Panizza di Masserano (categoria Senior cinture gialle), al suo primissimo esordio in gara;

Argento per Gabriel Spano di Roasio (categoria Junior cinture blu/rosse), al suo secondo esordio in una nuova categoria, ha guadagnato il secondo posto con un incontro vinto, fermandosi in finale con un round vinto e pochi punti di differenza sugli altri round, vinti dall’avversario;

Argento per Dina Ferraris Potino di Sostegno (categoria Kids cinture verdi/blu), anche lei ha passato la semifinale con un incontro vinto, fermandosi in finale;

Argento per Rebecca Cisaria di Biella (categoria Kids cinture gialle), che ha sperimentato una delle sue prime esperienze di gara;

Argento per Gaetano Bellardita di Romagnano (categoria Master cinture nere), che si è fermato in finale contro un avversario esperto e di alto livello;

Bronzo per Liam Bertoloni di Albano Vercellese (categoria Senior cinture nere), che si è fermato in semifinale dimostrando comunque una buona prestazione di gara;

Bronzo per Elena Bozzo di Valdilana (categoria Junior cinture rosse), anche lei ha dimostrato tecnica e una buona performance, sfiorando la vittoria e perdendo la semifinale per una manciata di punti;

Bronzo per Giorgio Moi di Roasio, sia tecnico che atleta in questa gara, categoria Master cinture nere, ha perso la semifinale contro l’atleta che ha vinto la sua categoria.

I risultati nel settore forme:

Oro per Francesca Tacca di Albano Vercellese (categoria Master cinture gialle) che ha raggiunto il primo posto della sua categoria al suo secondo esordio in gara;

Bronzo per Diego Quaglia di San Germano Vercellese (categoria Junior cinture rosse), che ha raggiunto un buon punteggio e un buon risultato arrivando al terzo posto con 11 atleti nella sua categoria;

Bronzo per Davide Bertano di Sostegno (categoria Senior cinture rosse), terzo posto raggiunto al suo secondo esordio in gara.

Presenti in gara anche Martina Barrelli di Biella per le forme, Abrar Ibnorida di Biella (combattimento), Gabriele Motto di Roasio (combattimento), con buone prestazioni, anche se non hanno raggiunto il podio.