Orientamento al Liceo Sella: gli ex allievi si raccontano ai maturandi

Gli allievi del Liceo “G. e Q. Sella”, in particolare quelli delle ultime classi, sono stati invitati, venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17, ad un incontro con ex studenti che hanno intrapreso particolari percorsi post diploma in Italia e all’estero.

L’appuntamento, che si terrà nel salone Roccavilla dell’istituto, è stato organizzato dalla commissione orientamento in uscita insieme alle rappresentanti di istituto per condividere una prospettiva sulla vita dopo il diploma, diversa dal classico orientamento universitario.

Ma chi si è reso disponibile per raccontare le esperienze che sta vivendo?

Camilla Girardi, diploma linguistico 2023, studia Ingegneria Matematica al Politecnico di Torino, ha fatto il primo anno in inglese;

Jenny Sula, diploma linguistico 2022, frequenta Criminologia in Spagna;

Alice Pollono, diploma linguistico 2021, laurea triennale in Psicologia in Francia, attualmente frequenta la magistrale in Psicologia clinica, psicopatologia e psicologia della salute sempre in Francia;

Teresa Casoli, diploma linguistico 2019, laureata in Design e Comunicazione della Moda all' Istituto Universitario di Architettura a Venezia. Attualmente iscritta al Corso di Laurea magistrale in Sociologie d'enquête all'Università Paris Cité;

Riccardo Scaglia, diploma linguistico 2019, laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Torino, attualmente laureando in Letteratura e filologia linguistica sempre all'Università degli Studi di Torino;

Francesca Palma, diploma artistico 2023, frequenta il Centro di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali " La Venaria Reale" a Torino;

Matteo Boretto e Trombin Angie, diploma artistico 2023, frequentano Scultura all'Accademia Albertina di Torino;

Givonetti Tommaso, diploma artistico 2023, frequenta Progettazione artistica per l'impresa all' Accademia Albertina di Torino;

Adam Albab, diploma classico 2023 frequenta Storia all'Università degli Studi di Torino;

Nina Auxilia, diploma classico 2022, laureanda (laurea triennale) in Filosofia all'Università degli Studi di Torino;

Novaretti Francesca, diploma classico 2022, laureanda in Scienze dell'Economia e della Gestione aziendale all'Università degli studi di Torino, sta svolgendo un tirocinio;

Viola Borio, diploma classico 2022 frequenta Scienze psicosociali della comunicazione all'Università degli Studi Milano – Bicocca;

Giulia Rosso, diploma classico 2021, frequenta il corso di Confezione e Maglieria all'ITS TAM di Biella attualmente sta svolgendo uno stage presso la filatura di Tollegno (BI);

e Lorenzo Fante, diploma classico 2014, laureato in architettura al Politecnico di Torino attualmente lavora a Bruxelles