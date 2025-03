Spirali nei cieli, è il lancio di un razzo SpaceX.

Una misteriosa luca a spirale nel cielo del Nord Italia. In tanti nella serata di lunedì alzando lo sguardo all'insù hanno notato insoliti bagliori, a tratti a forma di "galassia". Un evento insolito, che ha scatenato curiosità e tanti interrogativi, avvistato anche in provincia in provincia. Le foto sono subito rimbalzate sui social, facendo il giro del web.

Il mistero è stato però subito risolto: l'origine della strana luce non è nulla di extraterrestre, ovviamente. A formarla è stato il carburante emesso dallo scarico del motore del secondo stadio di un razzo, il Falcon 9 di Space X. Il carburante si congela e a quel punto, illuminato dalla luce solare, diventa chiaramente visibile dalla terra.