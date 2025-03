ResponsabilMENTE Digitali si cresce, a Biella partono incontri sulla cittadinanza digitale consapevole

Prosegue e si arricchisce “ResponsabilMENTE Digitali”, un calendario di incontri per confrontarsi con gli studenti delle scuole superiori sui temi della cittadinanza digitale consapevole. Dopo un primo ciclo di sei “lezioni”, iniziate a febbraio e concluse a marzo, con le classi seconde del liceo A. Avogadro (scientifico tradizionale, socio-economico e scienze umane), hanno preso il via oggi, 25 marzo, gli incontri con le classi quarte e quinte dell’Istituto Gae Aulenti (geometri, alberghiero e agrario). Gli interventi consistono in una presentazione multimediale degli argomenti e in momenti di confronto tra gli studenti e le facilitatrici, le volontarie del Servizio Civile Universale Digitale (Scud) che operano presso Provincia di Biella.

L’iniziativa “ResponsabilMENTE Digitali” rientra tra i servizi offerti dal progetto “Digitale accessibile: uno sportello per te!”, sportelli gratuiti per nativi digitali e non, ideati con l’intento di accrescere sul territorio le competenze digitali dei cittadini. L’avvio di questa iniziativa dedicata in modo particolare al mondo della scuola risale all’8 novembre dello scorso anno, quando il primo gruppo di studenti è stato accolto nella sede di Provincia di Biella in occasione di incontri pensati per abbinare tematiche di educazione civica - con approfondimento ruolo degli Enti locali e in particolare di Provincia presentate dal presidente Ramella Pralungo - a tematiche di educazione civica digitale. E’ in quelle occasioni che si sono sviluppati i rapporti di collaborazione con alcuni insegnanti e si è ampliata l’offerta di “ResponsabilMENTE Digitali”.

I temi trattati dalle volontarie Scud presso le scuole vanno dalla sicurezza in rete (in particolare Cyberbullismo, grooming e altri rischi online) agli strumenti di identità digitale (SPID e CIE) e il loro utilizzo. Gli incontri nelle scuole di questa seconda “serie” saranno in tutto cinque, nell’arco di due settimane, da oggi fino all’8 aprile. Le volontarie Scud sono studentesse universitarie, quindi piuttosto vicine per età al pubblico con cui si relazionano, con un approccio coinvolgente e informale e che si avvalgono di una formazione specifica in tema di cittadinanza digitale, supportandosi con video, slides e materiali originali prodotti da Provincia di Biella per il progetto “Digitale accessibile: uno sportello per te!”.

I materiali e le informazioni sul progetto (box informativi, contatti) sono tutti consultabili dai cittadini nelle pagine della sezione del portale: https://www.provincia.biella.it/servizi/digitale-accessibile