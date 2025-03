Biella, DocBi Natura: presentato l’incontro “Insieme per la biodiversità”

Nel gennaio 2025 è nato DocBi Natura, un gruppo di lavoro all’interno dell’associazione DocBi - Centro Studi Biellesi che ha l’obiettivo di creare una rete tra naturalisti, biologi e appassionati attivi nel Biellese, al fine di promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente attraverso attività quali la pubblicazione di articoli a carattere naturalistico, l’organizzazione di escursioni guidate e la realizzazione di incontri divulgativi aperti alla cittadinanza.

Il primo evento pubblico è in programma per venerdì 4 aprile alle ore 21.00 presso la sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (via Gramsci 14 A).

Durante la serata verrà presentato un innovativo progetto di monitoraggio della biodiversità biellese basato sulla metodologia della Citizen Science. Oggi, grazie agli smartphone, chiunque può contribuire attivamente alla ricerca scientifica segnalando la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. Un’opportunità concreta per avvicinare la comunità alla scienza e alla conservazione della biodiversità.