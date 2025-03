Valdilana, tornano i contributi alle giovani coppie che prendono casa

A Valdilana torneranno i contributi alle giovani coppie per l’acquisto di una casa con il duplice obiettivo di contrastare lo spopolamento e trattenere le giovani generazioni sul territorio. Ne dà notizia il sindaco Mario Carli: “Fa parte di una serie di iniziative e azioni della nostra amministrazione che puntano a dare sostegno a tutti coloro che decidono di venire ad abitare a Valdilana e chi vuole investire nel proprio comune. Un’azione che vuole incrementare il numero nei nuclei familiari e fidelizzare la stabilità valorizzando il patrimonio immobiliare del paese”.

Già nel 2022, l’amministrazione comunale aveva lanciato un bando rivolto a coppie (con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni) e giovani single (con anche figli a carico) che volevano prendere, o affittare, una prima abitazione a Valdilana. Per tutti questi, erano previsti incentivi fino a 3mila euro per la compravendita di un alloggio. “Tre anni fa c’è stata una buona risposta – sottolinea Carli – Su 14 domande complessive pervenute agli uffici comunali, 9 avevano i requisiti necessari per essere ammesse. Così il Comune ha erogato contributi per circa 27mila euro”.

Ora, tra fine aprile e inizio maggio, verrà riproposto un bando simile, con alcune variazioni. “Sarà leggermente modificato – sottolinea il primo cittadino – così da favorire la compravendita rispetto agli affitti dal momento che le persone preferiscono l’acquisto di abitazioni. Sulla cifra dei contributi da stanziare ci sono ancora dei ragionamenti in corso ma molto probabilmente non si discosterà da quella del bando di tre anni fa”.