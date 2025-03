SP 214 Bioglio - Valle San Nicolao, divieto di transito alle bici

Attraverso l'ordinanza n. 44 del 24/03/2025, la Provincia di Biella ha previsto l' istituzione temporanea del divieto di transito ai velocipedi lungo la SP 214 Bioglio - Valle San Nicolao, nei Comuni di Valle San Nicolao e Bioglio.

Dietro la disposizione il fatto che la SP 214 Bioglio - Valle San Nicolao è classificata Strada locale “F” extraurbana, a carreggiata unica a doppio senso di marcia, e attualmente la Provincia "ha accertato lo stato di parziale degrado della piattaforma stradale e le caratteristiche delle opere di regimazione delle acque superficiali (griglie) poste lungo la SP 214 Bioglio - Valle San Nicolao tra il km 1+840 in Frazione Portula in Comune di Bioglio e il km 3+220 in Frazione Chiesa in Comune di Valle San Nicolao, tratto in parte esterno e in parte interno ai centri abitati dei Comuni di Valle San Nicolao e Bioglio qualora percorsa da velocipedi".

Obiettivo dell'ente è "Garantire un adeguato livello di sicurezza agli utenti della strada, regolamentare in modo temporaneo, fino alla risoluzione delle criticità rilevate".

In particolare è prevista l’istituzione temporanea del divieto di transito ai velocipedi tra il km 1+840 in Frazione Portula di Bioglio e il km 3+220 in Frazione Chiesa in Valle San Nicolao.