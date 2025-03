Camburzano abbraccia don Fabrizio Mombello, comunità in festa per l'ingresso del nuovo parroco

Comunità di Camburzano in festa per l'ingresso di don Fabrizio Mombello, nuovo parroco del paese. Il programma della giornata, prevista per domenica 30 marzo, vedrà l'accoglienza del sacerdote presso il sagrato della chiesa parrocchiale (ore 15.30), con i saluti istituzionali.

Alle 16, invece, alla presenza del vescovo di Biella Roberto Farinella, si terrà il rito di ingresso del nuovo parroco con la Santa Messa presieduta da don Fabrizio. A seguire, incontro conviviale nei locali della palestra comunale.