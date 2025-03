Tennistavolo, weekend in chiaroscuro per Splendor Cossato

È stata una giornata in chiaro scuro, quella di sabato , alla palestra Aguggia di Cossato, dedicata a due anticipi dei campionati di C2 e D1. Cade inaspettatamente Unipol Sai di Bocchio battuta con un pesante 5 a 1 dal TT. Ossola 2000. Due sconfitte a testa per Erick Marangone e Gabriele Pronesti mentre Matteo Bianchetto perde di un incontro, ma conquista il punto della bandiera per i cossatesi.

Una giornata storta che purtroppo potrebbe costare il primo posto nel girone, primo posto che consentirebbe ai cossatesi di giocare in casa il primo turno dei play off. Una sola giornata al termine della regular season dove Unipol Sai ospiterà il Valenza per giocarsi tutte le carte per il primato. Esulta invece la compagine di D1 MB Line anche lei impegnata contro gli ossolani, ma con un esito finale diverso, vittoria per 4 a 2 e salvezza conquistata.

Ottima prova dei locali con Riccardo Pegoraro in evidenza con due vittorie, mentre ne conquistano una a testa Roberto Fazzari e Paolo Furno, per il 4 a 2 finale. Il primo obiettivo della stagione era di riconfermarsi in D1 ed è stato raggiunto con una giornata di anticipo, nonostante le molte difficoltà incontrate durante il percorso.