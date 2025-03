Rugby, i risultati del fine settimana del BRC

CADETTA

23.03.25 Biella Rugby v Rovato Rugby 18-26 (6-19)

Marcatori. Mete: Givonetti, Trocca. Trasformazioni: Tosetti. Punizioni: Poli (2).

Biella Rugby: Casini; Longo, Tosetti, Lanza (cap.), Poli (44’ Savatteri); Fusaro, Defilippi (70’ Nardi); Trocca (70’ Panatero), T. Protto, Barilli (44’ Givonetti); Bottero (54’ Cafaro), Buturca; Bortolot, Casiraghi (36’ Grandi), Silvestrini (70’ Faiella).

Nicola Mazzucato, coach: “Brutta partita oggi per i ragazzi della Cadetta, la squadra avversaria è stata superiore in quasi tutti gli aspetti del gioco e hanno vinto meritatamente la partita giocando con maggiore attenzione e molta aggressività. I ragazzi della Cadetta oggi hanno disputato una partita che ha fatto emergere molti limiti tecnici e tattici nelle situazioni di grande pressione. Testa alla prossima”.

UNDER 18

23.03.25 Rugby Viadana v Biella Rugby 32-6 (20-6)

Marcatori. Punizioni: Salussolia (2).

Biella Rugby: Pagliano; Parnenzini, Pavesi, Meneghetti (56’ Grillenzoni), Formigoni; Salussolia, Bocchino; Chiorboli (60’ Perju), Rossi (cap.), Mosca; Avanzi, Novani (52’ Corcoy); Pacchairotti, Bredariol (42’ Curatolo), Silvestrini. Non entrato: D’Herin.

Edo Barbera, coach: “Doccia fredda per la squadra under 18 a Viadana, nessun punto in classifica e solo sei sul tabellone alla fine del match. Partita con poca efficacia in attacco, ma non sorprende l’atteggiamento positivo mostrato nonostante le difficoltà. Nella lunga pausa che ci attende, continueremo ad allenarci e a guardare sempre avanti per migliorare questi repentini cambi di atteggiamento che hanno contraddistinto sino ad ora la stagione”.

OLD

22.03.25 Biella Rugby v Rugby Como 15-10

Marcatori. Mete: Revolon e Messina (2)

Biella Rugby: Mautino; Grandi, Heery, Messina, Pozzati; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Somma, Tagliabue; Dionisi, Mainardi; Pietrini, Martino, Cocimano. A disposizione: Guadagnuolo, Raisi, Drouillard, Fusaro, Grillenzoni, Clerico, Fozzato, Torre, Givone, Andreotti, Pavanetto, Valente, Revolon, Sappino.

Silvio Ceccato, coach: “Vittoria importante contro una squadra organizzata. Abbiamo fatto un primo tempo perfetto, poi siamo calati più per un’attitudine mentale che fisica e anche la disciplina ne ha risentito. Ma abbiamo saputo soffrire e meritarci questa vittoria, peccato non essere riusciti a fare la meta del bonus”.

V di Campionato Old (in mete): Rovato - Bergamo 12-1; Biella - Como 3-2; Torino – Asti 3-1; Brescia – Monza 6-1.

Classifica. Brescia punti 20; Rovato 19, Monza 16; Como 13; Biella 9; Bergamo 7, Torino 6, Asti 0.