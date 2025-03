Motori, buone indicazioni per Corrado Pinzano al Ciocco

Debutto di prestigio, ma anche in ampia parte sofferto per via del maltempo, per Corrado Pinzano, lo scorso fine settimana al 48° Rally “Il Ciocco e Valle del Serchio”, prova di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco. La gara è stata scelta dal driver biellese come l’ideale training per preparare al meglio la stagione, quella in cui partirà da Campione in carica, del Trofeo Italiano Rally, ai primi di aprile al Rally della Marca, nel Trevigiano.

Pinzano al Ciocco aveva da lavorare per approcciare con la nuova Skoda Fabia RS Rally2 della PA Racing, affiancato dal comasco Mauro Turati, e pur dovendosi ritirare a fine della prima tappa per una doppia foratura, dalla selettiva gara incastonata tra le montagne lucchesi, ha tratto il meglio possibile dall’esperienza, considerando pure le difficili condizioni meteorologiche incontrate, che di certo non hanno aiutato nel lavoro. Per l’intero arco della prima giornata di gara la pioggia l’ha fatta da padrona, il pericolo più evidente era “l’acquaplaning”, che ha costretto a gestire spesso situazioni delicate.

Nonostante questo, le sensazioni di Pinzano alla guida della Fabia sono state positive e i riscontri cronometrici sono stati costantemente in linea con quelli dei migliori interpreti del “tricolore” promozione, nonostante anche i circa 40” persi nell’affrontare il guado di San Rocco, fatale a molti, nonostante i tratti di fitta nebbia ed anche le forature sofferte.

Adesso mente e cuore verso il primo impegno di riferimento stagionale, il Rally della Marca, in programma nel Trevigiano per il 4-5 aprile, gara di avvio del Trofeo Italiano Rally per quanto riguarda il girone A. La stagione dei portacolori della Scuderia New Driver’s Team proseguirà poi nei rallies “Salento” (23-24 maggio a coefficiente 1,5), “Lanterna” (15 giugno-girone B), “Valli Ossolane” (19/20 luglio-girone B), Rally “Piancavallo” (30/31 agosto-girone A) e “1000 Miglia” (18/20 settembre a coefficiente 1,5). Così facendo si avranno due partecipazioni per ognuno dei due gironi e due a coefficiente maggiorato, per poi decidere la strategia da adottare ed arrivare all’ultimo appuntamento di Como pronti alla sfida che potrà valere una stagione.

Queste le parole di Pinzano: “Non sono state le condizioni di certo ideali per debuttare con la nuova vettura e saggiarne le potenzialità, avviare un lavoro di feeling per arrivare preparati al primo impegno del Marca, tra due settimane. Purtroppo con il maltempo ci si fa poco, ed allora abbiamo cercato di trarre il massimo da quello che potevamo fare, la pioggia era davvero incessante, ma vediamo il bicchiere mozzo pieno, l’esperienza in queste condizioni ci ha comunque fatto immagazzinare dati e sensazioni che potranno tornare utili. Le difficoltà sono state tante, con la squadra abbiamo cercato di ottimizzare il lavoro e rileggendo i riscontri cronometrici, abbiamo visto di essere in linea con i top del tricolore promozione, considerando pure che lo scenario del Campionato Assoluto non lo conosco e questo è stato molto stimolante. Voltiamo adesso pagina, il Marca bussa alle porte, dobbiamo partire con la marcia giusta per difendere il titolo!”.