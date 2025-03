Un grosso incendio ha interessato sabato 22 marzo il tetto di uno stabile di due piani in frazione Rodallo, a Caluso.

Quattro famiglie sono state evacuate, ma per fortuna non ci sono state persone ferite. Per domare il rogo sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco. Le attività di messa in sicurezza e assistenza sono proseguite fino alla tarda serata.