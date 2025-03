Economia e politica mondiale, a Biella incontro con Maurizio Milano

La Conviviale di marzo del KC BIELLA VICTIMULA PAGUS che si è svolta venerdì 21 presso Palazzo Boglietti, ha avuto come relatore Maurizio Milano che, nel corso della serata, ha brillantemente intrattenuto gli ospiti tracciando a grandi linee ,in modo da rendere l’argomento comprensibile a tutti, la realtà del Word Economic Forum di Davos, esponendo una lucida disanima della governance politica ed economica sovranazionale per capire il passato, chiarire il presente e prepararsi al futuro.

L’acceso dibattito, che ha fatto seguito all’esposizione, ha dimostrato l’estrema attualità dell'argomento ed ha evidenziato le preoccupazioni e gli interrogativi che ognuno di noi si sta ponendo in questo periodo storico. Al termine la presidente del Kiwanis Club Biella Victimula Pagus Orietta Merlin ha ringraziato il relatore con l’omaggio di una simbolica pergamena a ricordo della serata.