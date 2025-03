Biella, in partenza a Città Studi un nuovo corso dedicato alla cura dei soggetti fragili

Città Studi Biella, da sempre attenta ai bisogni e alle necessità del Territorio, propone un nuovo percorso formativo gratuito, finanziato dalla Regione Piemonte: l’Assistente Familiare, una figura molto ricercata la cui preparazione garantisce un supporto prezioso alle famiglie che hanno l’esigenza di accudire persone non autosufficienti.

Questo corso, progettato per fornire le competenze necessarie allo svolgimento di attività di assistenza a persone in stato di bisogno presso il loro domicilio, permetterà infatti di operare direttamente in casa, presso le famiglie richiedenti, o collaborare con enti privati che offrono servizi di assistenza, grazie alla Qualifica Professionale rilasciata dalla Regione Piemonte e riconosciuta su tutto il territorio nazionale e valida all'interno dell’Unione Europea. Le principali responsabilità dell'assistente familiare includono: l’assistenza alla persona con un supporto nella cura personale e nelle attività quotidiane; la gestione domestica che comprende la cura dell'ambiente domestico e la preparazione dei pasti; il supporto alla vita di relazione con l’incentivo dell’assistenza nella comunicazione e nelle interazioni sociali; l’accompagnamento ai servizi per facilitare l’accesso a servizi sanitari e sociali; la collaborazione con professionisti e familiari per il coordinamento con altre figure coinvolte nell'assistenza.

Il percorso formativo per la qualifica di Assistente Familiare, conforme agli standard della Regione Piemonte, ha una durata complessiva di 200 ore. Il programma è articolato come segue: orientamento e rielaborazione (16 ore), informatica e digitale (8 ore), parità e non discriminazione (4 ore), area igienico-sanitaria (52 ore), area tecnico-operativa (40 ore), sicurezza (12 ore), stage (60 ore), prova finale (8 ore). Le 132 ore di lezioni teoriche e pratiche coprono argomenti che riguardano l’area igienico-sanitaria, ovvero le tecniche di assistenza per la soddisfazione dei bisogni primari, sicurezza, prevenzione, mobilizzazione, primo soccorso, igiene personale e gestione dei farmaci e l’area tecnico-operativa, l’igiene ambientale, economia domestica, preparazione dei pasti e prevenzione degli incidenti domestici.

Lo stage di 60 ore offre un'esperienza pratica sul campo, mentre le 8 ore dedicate alla prova finale sono previste per la valutazione delle competenze acquisite. Destinatari: chiunque in possesso della licenza media e con lo stato di disoccupazione/GOL (iscrizione al Centro per l'Impiego). Titolo rilasciato: Qualifica Professionale di Assistente Familiare. Per maggiori informazioni contattare lo 015 85511.11/13 o scrivere all’indirizzo formazione@cittastudi.org