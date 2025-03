Biella, arriva il corso per soccorritori 118 della Croce Bianca (foto di repertorio)

Arriva il corso per soccorritori 118 della Croce Bianca Biellese. La serata di presentazione si terrà il prossimo 27 marzo, alle 20.30, presso la sede di via V. S. Maria di Campagnate 26. Per informazioni: 015.404370.