Atc Piemonte Nord, si fa il punto su stato di conservazione del patrimonio immobiliare pubblico: visite anche a Biella

Un tour nelle quattro province di competenza, con partenza da Villadossola, per fare il punto della situazione sullo stato di conservazione del patrimonio immobiliare pubblico. E’ lo scopo del “viaggio” nel quadrante che il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, effettuerà da mercoledì 26 marzo nelle realtà del Vco, Novarese, Biellese e Vercellese. Spiega Marchioni in una nota: “Sarà l’occasione per incontrare nuovamente i nostri inquilini, ascoltarli, recepire le eventuali criticità e approfittarne, laddove dovesse rendersi utile e necessario, per rispiegare loro alcuni nodi fondamentali del mondo Atc quali, ad esempio, come effettuare correttamente una segnalazione, come accedere al Fondo sociale o come evitare, in presenza di morosità, di perdere il proprio alloggio in maniera coatta”.

Proprio il tema della morosità è uno dei nodi. Dice Marchioni: “Di recente è stato oggetto di un incontro con alcuni sindaci del territorio che si è tenuto presso la prefettura del Vco”. L’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Nord, va ricordato, gestisce complessivamente, tra appartamenti, negozi e box, circa 15 mila unità, quasi 60 mila gli inquilini e vive, oltre che degli stanziamenti di Stato e Regione, grazie soprattutto agli introiti di affitti e bollette.

“Numeri importanti e una situazione generale non sempre facile da affrontare – rimarca il presidente Marchioni – a fronte di poco meno di 70 persone in pianta organica e di un patrimonio immobiliare che è, nostro malgrado, in parte vetusto. Durante questi incontri – si legge nel comunicato – cercheremo di dare suggerimenti concreti e di buon senso agli utenti e risposta alle varie problematiche che via via dovessero emergere. Proseguire nell’operazione di migliorare il più possibile le condizioni abitative di chi vive in un alloggio di edilizia residenziale pubblica – conclude Marchioni – è uno degli obiettivi principali di questo mio secondo mandato al timone dell’Ente e in questa direzione la collaborazione avviata con l’assessore regionale competente Maurizio Marrone, che potrebbe prendere parte a qualche tappa del tour nel quadrante, di persona o facendo pervenire videomessaggi, è molto positiva e per questo lo ringrazio”.

Il tour 2025 sarà anche l’occasione per incontrare i giornalisti. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 26 marzo, alle 10.30, al villaggio Sisma di Villadossola.