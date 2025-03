Sainz, inizio da incubo: fuori a Melbourne, 13esimo in Cina. E Albon vola

(Adnkronos) -

Inizio da incubo per Carlos Sainz. La nuova stagione di Formula 1 del pilota spagnolo si è aperta con l'addio alla Ferrari, che lo ha sostituito con Lewis Hamilton, e l'arrivo in Williams, ma le prime due gare dell'anno non hanno rispettato le aspettative. Nel Gp di Cina infatti Carlos si è dovuto accontentare di un 13esimo posto, mentre il compagno di squadra Alex Albon festeggiava una nona posizione.

Più che l'ordine di arrivo, in casa Williams a preoccupare sono i tempi e la differenza di rendimento tra i due. Il pilota thailandese ha infatti passato quasi 20 secondi a Sainz, alle prese con un ambientamento più lento del previsto. A Shanghai la distanza tra i due si è quindi confermata dopo il primo Gp della stagione, con Albon che a Melbourne aveva chiuso con un fantastico quinto posto, mentre Sainz è stato tradito dalla pioggia e non è riuscito a terminare la gara.

Le buone qualifiche messe a segno in Australia avevano fatto sperare il team britannico, tra i più competitivi nella parte bassa della griglia, salvo poi scontrarsi con difficoltà piuttosto evidenti in gira. "Ho riscontrato una strana sensazione con il sedile, è un problema che non mi fa sentire ancora a mio agio con la macchina", aveva detto Sainz dopo le qualifiche Sprint in Cina, in cui non è riuscito a superare il Q2, "devo ancora imparare e capire molte cose".