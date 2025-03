Mondiali atletica indoor, Furlani da sogno: oro nel salto in lungo

(Adnkronos) -

Mattia Furlani campione del mondo. L'atleta azzurro ha vinto l'oro nel salto in lungo, ai Mondiali indoor in corso a Nanchino, in Cina. Dopo il bronzo olimpico conquistato a Parigi e l'argento agli Europei di Apeldoorn, per Furlani arriva la terza medaglia, quella più preziosa. A soli 20 anni, Mattia è riuscito a saltare 8.30 metri, battendo così sia il giamaicano Wayne Pinnock, secondo a 8.29, che l'australiano Liam Adcock, terzo con un 8.28.

Niente da fare per il campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou. Alla fine l'Italia chiude quindi i Mondiali di Nanchino con tre medaglie: gli ori di Furlani e di Andy Diaz, nel salto triplo, si aggiungono all'argento conquistato da Zaynab Dosso nei 60 metri. Rammarico invece per Leonardo Fabbri, che nel lancio del peso chiude al quarto posto.