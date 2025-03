Germania-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Dopo la sconfitta di San Siro, l'Italia cerca la rimonta nel ritorno dei quarti di Nations League e oggi, domenica 23 marzo, affronta la Germania a Dortmund. Gli Azzurri dovranno ribaltare l'1-2 subito dalla squadra di Nagelsmann per accedere alle Final Four e avere un percorso più morbido nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

La partita di ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania inizierà alle 20:45. Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Burkartd. All. Nagelsmann.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. All. Spalletti.

Germania-Italia sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay.