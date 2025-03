Ferrari, Leclerc e Hamilton squalificati nel Gp di Cina

(Adnkronos) -

Squalifica per Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel Gp della Cina di oggi. La Ferrari del pilota monegasco, che ha chiuso al quinto posto a Shanghai, è risultata infatti un chilogrammo più leggera rispetto al minimo consentito: le misurazione del post gara hanno evidenziato un peso di 799 kg. A contribuire è stata la perdita di una parte dell'ala anteriore, in seguito a un contatto in partenza con Lewis Hamilton. E anche la vettura dell'inglese è finita sotto investigazione a causa dell'eccessiva usura del fondo. Entrambi i piloti sono stati convocati dai commissari ed è arrivata la squalifica.

La Fia ha spiegato la situazione in un comunicato ufficiale, dove rivela di aver effettuato varie misurazioni e che il peso della Ferrari di Leclerc al termine della gara non rispetta i limiti consentiti. Questo vuol dire che il monegasco ha corso l'intero Gp di Cina con una macchina più leggera ottenendo un vantaggio prestazionale, e questo lo mette a serio rischio squalifica. Stesso discorso per l'Alpine di Pierre Gasly.

Per quanto riguarda Hamilton invece le misurazione sul fondo della sua SF-25 hanno rilevato dei parametri inferiori al minimo consentito, come comunicato dalla Fia: "le misurazioni registrate erano 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (linea centrale della vettura) e 8,5 mm (RHS). Dato che questo è inferiore allo spessore minimo di 9 mm".