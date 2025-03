Riaperta la strada tra Tollegno e Miagliano, era stata chiusa per la caduta di un albero (foto dalla pagina Facebook di Miagliano E-News)

Aggiornamento ore 19.40

Da poco meno di mezzora è stata riaperta la strada che collega i paesi di Miagliano e Tollegno. Ne dà notizia il comune del piccolo paese della Valle Cervo sui propri canali social. In campo i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dell'albero, crollato a terra a causa delle intense piogge.

Il fatto

Disagi alla viabilità in Valle Cervo. Da poco meno di un'ora, il comune di Miagliano ha comunicato che è stata chiusa temporaneamente la strada che collega il paese con Tollegno, all'altezza di frazione Polla, a Sagliano Micca, a causa della caduta di un albero sul sedime della carreggiata. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco.