Tradizione e maestria, il 408° anniversario del Il Collegio dei "Minusieri" FOTO

Ad organizzare l'evento è stato il 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐢 "𝐌𝐢𝐧𝐮𝐬𝐢𝐞𝐫𝐢" con il patrocinio di 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚. Proprio per Confartigianato Biella hanno partecipato Broglio Samuele, responsabile nazionale per il settore legno e il presidente Cristiano Gatti.

Prima del momento conviviale a tavola c'era stato spazio per il ritrovo ufficiale della giornata alla chiesa del Santuario di Graglia dove è stata celebrata la santa Messa seguita dalla “gara di abilità per falegnami” terminata con l’aperitivo. Durante il convivio è stato consegnato il diploma di priorato a 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐳𝐞𝐥𝐥𝐢 ed è stato nominato 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐝𝐞𝐫 nuovo priore per l'anno 2026.