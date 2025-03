Biella, Amron Team e podismo: presentate le nuove maglie FOTO e VIDEO

Grande entusiasmo e spirito di squadra hanno caratterizzato la serata del 21 marzo a Biella, in occasione della presentazione ufficiale dell’Amron Team. Un evento all’insegna della passione per il podismo, che ha visto la consegna dell’abbigliamento ufficiale per la stagione 2025 e la condivisione dei programmi futuri.

L’incontro si è svolto in un clima di convivialità e amicizia, con un aperitivo seguito da una cena che ha permesso agli atleti di confrontarsi sugli obiettivi dell’anno, raccontando esperienze vissute e pianificando nuove sfide. Il presidente Luigi Nicoletto ha fatto gli onori di casa, accogliendo con entusiasmo tutta la squadra e sottolineando l’importanza dello spirito di gruppo e della determinazione nel raggiungimento dei traguardi prefissati.

La squadra al completo, composta da: Luigi Nicoletto, Claudio Carbone, Daniele Coda Caseia, Daniele Trivero, Davide Belio, Diego Faedo, Edoardo Landi, Emanuele Falla, Emiliano Di Palma, Erika Rivotella, Fabio Arco, Filippo Maria Baư, Igor Bencich, Marco Logoteta, Marco Prina, Massimo Andreotti, Matteo De Santo, Matteo Dovana, Massimo Rondo Spaudo, Paola Beccaria, Paolo Matli, Sabrina Martelli, Salvatore Saia, ha dimostrato grande coesione e motivazione, con la voglia di affrontare la nuova stagione con impegno e dedizione.

L’Amron Team si conferma così una realtà solida e dinamica nel panorama podistico biellese, pronta a regalare nuove emozioni e successi nel 2025. Buona corsa a tutti!