Biella Corse al via del campionato assoluto Rally 2025

Rally Il Ciocco

Debutto di assoluto livello questo fine settimana al Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally 2025.

In gara ci sarà infatti anche un equipaggio di Biella Corse, con Fabrizio Lovati alla guida e Luca Pieri alle note.

"Fabrizio è una new entry in Scuderia e farà tutta la stagione con l'obbiettivo di vincere la classe Super 1600" commenta il "Team Manager" della Scuderia, Alby Negri. "Lui è un vero e proprio personaggio, molto conosciuto in un ambiente però del tutto diverso da quello delle corse automobilistiche. E' infatti uno dei più noti "dog sled man" italiani (definizione che letteralmente significa "cane slitta uomo") ed è stato, ed è ancora, un campione in quel tipo di gare. Uno sport invernale praticato su slitte trainate da cani e guidate da un "mushe", cioè da un conduttore".

Lovati, che è di Courmayeur, ha cominciato a correre anche nei rally a inizio anni 2000, con una Renault Clio Williams A7. Poi, dopo uno stop dal 2005 al 2022, nel 2023 è tornato a correre, in alcune gare della "Zona 1" (fra tutte sempre presente al Rally Valle d'Aosta): dove, alla guida di una Renault Clio Super 1600, vincendo la classe al Rally del Rubinetto e al Trofeo della Merende, si è piazzato al primo posto di categoria della "Zona 1", guadagnandosi l'accesso alla finale nazionale di Genova.

Quest'anno, sempre alla guida di una Renault Clio Super 1600 (gruppo RC3N, classe S1600), curata dalla Erreffe di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), farà tutto il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), con al suo fianco l'espertissimo Luca Pieri.

Lovati-Pieri entreranno in gara con il numero 35 sulle portiere della loro Clio e le insegne ufficiali di Biella Corse bene in vista.

La gara si correrà oggi sabato 22, e domenica 23 marzo con base di partenza la cittadina di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Lucca, e svolgimento tutt'attorno al complesso turistico internazionale de Il Ciocco. Sabato i concorrenti affrontaeranno sei prove speciali, ricavate da due passaggi sui tracciati "Il Ciocco" (di 2,23 chilometri), "Fabbriche di Vergemoli" (di 14,14 chilometri) e "Coreglia" (di 7,49 chilometri); domenica, invece, si sfideranno due volte sulle prove "Puglianella" (di 7,29 chilometri) e "Careggine" (di 19,75 chilometri) e ancora una volta sulla "Il Ciocco".

In totale affronteranno 450,95 chilomentri, di cui 104,03 in prova speciale.

Rally Vigneti Monferrini

Questo fine settimana si corre anche l'ottava edizione del Rally Vigneti Monferrini, organizzato dalla VM Motor Team. In gara anche due equipaggi Biella Corse più tre navigatori.

Con il numero 92 il primo equipaggio Biella Corse a prendere il via sarà composto dall'Under 25 Cristian Tibarsi, in gara con Francesco Ghione con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe A5). Stessa vettura, e quindi sempre una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe A5), per Gabriele Lovazzano ed Hervé Navillod, che partiranno subito dopo, con il numero 93.

Per quanto riguarda i navigatori, da segnalare è il ritorno in gara del giovane Tiziano Pieri, che sarà a fianco del pilota Massimo Marasso sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/ Rally2) numero 6. A seguire partirà Stefano Bruno Franco, a fianco del pilota Fulvio Chiaberto, sulla Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600) numero 28. Infine Alessandro Rappoldi sarà in gara a fianco del pilota Giovanni Bausani sulla sua piccola Fiat 600 (gruppo RC6N, classe A0) numero 111.

La gara partirà alle 8,01 di domani, domenica 23 marzo da Canelli (Asti) dove si concluderà a fine giornata (a partire dalle 16,56). In programma ci sono otto prove speciali, ricavate da tre passaggi sui tracciati "Loazzolo - Cantine Pianbello" (di 10,90 chilometri) e "San Marzano Oliveto" (di 6,40 chilometri) e due sulla prova "Asti Spumante" (di 7,50 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 171,40 chilometri, di cui 66,90 di prova speciale.

Motors Rally Show

Infine un'occhiata al 9° Motors Rally Show della scorsa settimana, a cui hanno preso parte due equipaggi e tre navigatori di Biella Corse. Sul percorso ricavato all'interno dell'autodromo "Castelletto Circuit" di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, il miglior risultato è stato ottenuto da Fausto Ingignoli e Simone Bottega in gara con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). Hanno concluso la gara secondi di classe, settimi di gruppo e al 47° posto assoluto.

Piero Magnani, al debutto nella categoria "over 55" (dove si è piazzato al 17° posto), era in gara con la navigatrice Ornella Blanco Malerba, su di una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5). Hanno chiuso la gara in diciottesima posizione di classe e di gruppo e al 64° posto della classifica assoluta.

Per quanto riguarda i navigatori, il miglior risultato è stato quello di Luca Pieri, che ha gareggiato in coppia con il pilota Alessio Aiello su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno chiuso dodicesimi di classe e di gruppo e al 15° posto assoluto.

Alessandro Rappoldi, in gara con Luciano Calini sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5) ha invece chiuso settimo di classe e di gruppo e al 48° posto assoluto.