Scuola e famiglia contro il cyberbullismo: l'incontro a Cerrione sulla "peer education".

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 21 marzo 2025, presso il Salone Polivalente di Cerrione a Vergnasco, la conferenza “Peer education – Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo”, un evento organizzato dall'Istituto Comprensivo di Cavaglià e di Gaglianico, nell'ambito del progetto promosso dalla Regione Piemonte “Interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo”.

L'iniziativa, rivolta in particolare alle famiglie, incentiva il confronto e la sensibilizzazione su un tema più che mai attuale: “Occorre conoscere ed affrontare i rischi della rete, comprendere come potersi comportare in caso di necessità e chiedere un intervento quando necessario”.

Durante la serata sono intervenuti la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Cavaglià, la professoressa Gabriella Pagano, il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico, il professor Lorenzo Zampieri, la psicologa e formatrice in peer education dottoressa Alessandra Tamiati e il comandante della Polizia Locale di Salussola, dottor Alessio Santi, che ha offerto un contributo particolarmente incisivo sul piano della prevenzione e delle responsabilità legali inerenti al tema del cyberbullismo.

L’introduzione della peer education (educazione tra pari) rivela il potenziale della comunicazione fra coetanei, dimostrando che progetti di sensibilizzazione diffusi tramite questa strategia hanno rivelato importanti risultati: “Uno strumento per costruire relazioni positive e contrastare fenomeni di esclusione, prevaricazione e violenza, dentro e fuori la scuola”.