Dai rifiuti alle risorse: si terrà a Biella l'evento dedicato alla transizione consapevole.

Si terrà lunedì 31 marzo presso l’Auditorium Sellalab Biella in via Corradino Sella, 6, l’evento dal titolo “RENTRI, La gestione del rifiuto, lo smaltimento e l’innovazione sostenibile nel processo”.

L’incontro prevede il coinvolgimento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, l’Ordine Avvocati Biella, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Biella e dell’Ordine dei Periti Industriali Laureati delle Province di Biella e Vercelli.

Durante l’incontro verrà approfondita la nuova normativa che regola il RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e attraverso la visione di professionisti qualificati verranno analizzati i diversi step su come semplificare la gestione del rifiuto nel cantiere. Seguirà poi l’analisi di come il Rentri può migliorare i processi di sostenibilità del settore, andando poi a comprendere come un rifiuto può tornare attraverso processi definiti una risorsa

Il programma della giornata, destinata ai professionisti del settore, prevede:

9:00 Registrazione e welcome coffee

Accoglienza dei partecipanti e networking informale.

09:30 Apertura e introduzione

Andrea Bonifacio – Presidente ANCE Biella – Il ruolo del settore edile nella transizione verso modelli più responsabili nella gestione del rifiuto

Christian Clarizio – Head of Open Innovation Center Sellalab Biella – Presentazione dell’ecosistema e del suo impegno per l’innovazione sostenibile.

09:45 Avv. Rodolfo Rosso

Il RENTRI: la normativa

10:15 Prima tavola rotonda

Il trattamento dei rifiuti dal punto di vista tecnico

Vittorio Porta – Presidente Ordine degli Architetti di Biella

Peluso Massimo – Delegato Regione Piemonte per ANPAR – Amministratore Unico Bertolla Ambiente Srl

Sergio Sacco – Titolare Impresa Sacco Escavazioni S.r.l. – Referente ANCE Biella

Paolo Volpe – Dirigente settore gestione del territorio e lavori pubblici del Comune di Biella

11:30 Ing. Bruno Barbera Consulente ambiente sicurezza

La sostenibilità e il RENTRI

12:00 Seconda tavola rotonda

Da rifiuto a opportunità

Vera Ramon – Amministratore unico TIALPI S.r.l.

Valeria Buratti – Responsabile Ambiente e Sicurezza SASIL S.r.l.

Tiziana Monterisi – CEO & Co-founder RiceHouse Società Benefit

Eleonora Longo – Coordinatrice Ricerca e Sviluppo Gruppo Marazzato

13:00 | Conclusioni, chiusura lavori, Q&A e dibattito aperto

Spazio per domande, interventi dal pubblico e confronto diretto con i relatori.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, ISCRIZIONI AL SEGUENTE LINK:

https://sellalab.com/eventi-community/31-03-2025-rentri-rifiuti-ance-biella-innovazione/