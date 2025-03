Piemonte, chiudono 33 sportelli bancari: aperto un tavolo per salvare i servizi nelle aree interne.

La Regione Piemonte corre ai ripari contro la desertificazione dei servizi bancari nei piccoli comuni e nelle zone montane. Con la chiusura di 33 sportelli di Intesa Sanpaolo prevista entro il 2025, l'assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, ha avviato un tavolo di lavoro per tutelare l'accesso ai servizi essenziali da parte delle comunità locali.

In un incontro con i vertici della banca, Gallo ha sottolineato l'urgenza di trovare soluzioni concrete e praticabili. Intesa Sanpaolo ha confermato che le chiusure rientrano nel piano industriale 2022-2025, ma ha anche ribadito l'impegno a garantire servizi alternativi, come la banca di prossimità negli esercizi commerciali e consulenti finanziari attivi sul territorio.

La Regione, da parte sua, ha chiesto una mappatura aggiornata dei punti Mooney già operativi in ​​Piemonte – servizio che consente di effettuare operazioni bancarie di base in tabaccherie, edicole e bar – e ha espresso la volontà di estenderne la presenza. Gallo ha inoltre ricordato il dialogo già avviato con l'ABI per affrontare le difficoltà legate non solo ai servizi bancari, ma anche ad altri presidi fondamentali come farmacie e telefonia.

L'obiettivo, ha concluso l'assessore, è lavorare insieme a tutti gli attori coinvolti per mitigare gli effetti delle chiusure e garantire la tenuta sociale ed economica dei territori più fragili del Piemonte.