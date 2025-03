Scontri fra veicoli nel Biellese: interventi a Salussola e Andorno Micca

Sono stati trasportati al Pronto Soccorso nella giornata di ieri, venerdì 21 marzo, i conducenti dei veicoli che si sono scontrati a Salussola e Andorno Micca.

Il primo sinistro è avvenuto a Salussola, in via Biella, dove sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Salussola per i rilievi del caso. Tra i conducenti, un uomo tunisino dell’82, residente fuori provincia, è rimasto infossato con il veicolo, ma senza provocare disagi alla circolazione; la seconda è una donna del ‘76 residente a Sandigliano. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Ponderano per gli accertamenti e per effettuare gli esami tossicologici. La viabilità è stata in seguito ripristinata.

Il secondo incidente si è verificato ad Andorno Micca intorno alle ore 9.00. Anche in questo caso si è trattato di un sinistro con feriti che ha visto coinvolte due autovetture. A seguito dell’intervento della Polizia Stradale è stata ripristinata la sicurezza dell’area, ma non si conoscono le dinamiche dell’incidente.