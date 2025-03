Cossato, bruciano mobili nella vasca da bagno: intervengono i Carabinieri.

Una vasca da bagno trasformata in camino: è questa la scena a cui hanno assistito i Carabinieri nella giornata di ieri, venerdì 21 marzo. Nei pressi del Liceo di Cossato, in via Martiri della Libertà, due fantasiosi quanto incauti cittadini bruciavano del mobilio all’interno di un alloggio in corso di ristrutturazione.

L’utente residente a Gaglianico è stato identificato e deferito per combustione illecita; presente anche il proprietario dell’abitazione residente a Vigliano Biellese, che assisteva all’abbruciamento. Entrambi sono stati sanzionati.