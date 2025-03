"Leggere intorno al mondo": i bambini delle scuole biellesi riscrivono la Storia del territorio FOTO

Lunedì 10 marzo, presso la scuola primaria “Sagliano School” (K-KIDS), e lunedì 17 marzo, presso la scuola dell'infanzia Silvia Rivetti Mazzucchetti di Vigliano Biellese, il Kiwanis Club Biella Victimula Pagus ha realizzato due eventi nell'ambito del Servizio Distrettuale “Leggere intorno al mondo”.

Nei giorni precedenti, in entrambe le scuole è stato distribuito il libro Victimula, scritto e illustrato da Erica Tassone. Il testo, con uno stile fiabesco, racconta la storia degli antichi “Vitimuli”, abitanti della Bessa biellese e cercatori d'oro. Gli alunni sono stati invitati a inventare un finale alternativo alla storia, che poi hanno presentato con grande fantasia, inserendo elementi originali come fenicotteri rosa e robot. In entrambe le scuole erano presenti la Presidente del Kiwanis Club Biella, Orietta Merlin, la Chair Distrettuale del Service, Maria Francesca Mosca e l'autrice Erica Tassone che ha guidato i bambini in una lettura animata del testo.

I piccoli, indossando il caratteristico berretto verde dei “Victimuli”, si sono immedesimati nei protagonisti della storia. Con entusiasmo e collaborazione, i bambini si sono presi per mano per formare il “cerchio magico”, un gesto simbolico che, attraverso il pensiero collettivo rivolto ad aspetti positivi, consente di sconfiggere e allontanare il male. Numerosi i commenti dei bambini, che hanno stupito per la loro capacità di immedesimarsi in una realtà lontana dalla quotidianità, ma capace di stimolarli a scoprire la storia del territorio biellese e le tecniche di raccolta dell'oro.

Presso la scuola primaria di Sagliano, Erica Tassone ha inoltre proposto un laboratorio di pittura su sassi, trasformati in piccoli capolavori decorati con la “magica polverina d'oro”.

Nella scuola dell'infanzia di Vigliano, invece, l'autrice ha guidato i bambini in un laboratorio di disegno: ciascuno ha rappresentato a modo suo il Re e la Regina dei Victimuli, impreziosendone gli abiti con la polvere dorata.

Due pomeriggi ricchi di gioia e arricchimento, come ha sottolineato la Presidente Orietta Merlin, che ha ringraziato di cuore Erica Tassone per la sua disponibilità e le insegnanti dei due istituti per l'entusiasmo con cui hanno accolto il progetto e collaborato alla sua realizzazione.