Adunata nazionale, a Chiavazza 300 Alpini. La sezione recluta volontari FOTO

"Sarà un grande evento e noi siamo contenti di vedere Biella così viva, ma dobbiamo organizzarci e per farlo chiediamo aiuto anche a voi, a chi è qui a Teatro questa sera e a chi arriverà grazie al nostro appello". Sono le parole del capogruppo della sezione degli Alpini di Chiavazza Piero Coda, che ha fatto gli onori di casa giovedì durante l'incontro con i cittadini al teatro parrocchiale di via Firenze, alla presenza del delegato della sezione di Biella Roberto D'Ambrosio.

"Arriveranno almeno 300 persone che ci hanno già chiesto ospitalità - continua Coda - , ma come accade in tutte le adunate i numeri non si fermeranno qui, arriveranno ad essere alla fine almeno mille. E noi a queste persone dobbiamo dare da mangiare. Noi lo prepariamo, ma servono volontari che ci aiutino in cucina, a servire e così via. Da soli non saremo in grado. Noi abbiamo preparato per queste persone che arrivano una mappa con i bar e i ristoranti del quartiere, ma anche noi dovremo fare la nostra parte. Siamo a un chilometro e mezzo da dove ci sarà la sfilata, dormiranno qui e poi si muoveranno a piedi".

A entrare nel merito è stato il delegato della sezione di Biella Roberto D'Ambrosio. "Non è detto che i volontari, debbano essere per forza Alpini. Sì, servono Alpini, ma anche amici degli Alpini, gli Aggregati e chi non è Alpino ma vuole comunque in quei giorni dare una mano al gruppo di Chiavazza o comunque alla sezione di Biella. Come deve fare? basta comunicarlo al capogruppo, il quale provvederà all'iscrizione, almeno all'associazione per un motivo di copertura assicurativa".

Le persone interessate avranno tempo fino al 24 di marzo. "Poi non dico che chiuderanno le adesioni, ma si deve capire a che punto si è, per capire quanti volontari sono presenti", spiega il delegato.

Il lavoro del volontario si divide in due tranche, una prima dell'Adunata, cioè i giorni che partono dalla prima settimana di aprile, alla parte vera e propria dell'evento.

Nei primi giorni di aprile si inizierà l'imbandieramento di tutta la città, con circa 2500 bandiere: "Anche in questo caso servono volontari per andarle a posizionare in tutta Biella, poi c'è l'allestimento delle aree camper e delle aree tende, l'allestimento degli alloggi collettivi - continua Roberto D'Ambrosio - . Non spaventatevi perchè queste mansioni non sono solamente svolte dai volontari. I volontari sono a supporto di della Protezione Civile e della società A2A, la società che organizza e supporta gli eventi come quelli dell'Adunata. "Per l'imbandieramento serviranno circa 80 persone divise in squadre per 10 giorni, compresi sabato e domenica - continua D'Ambrosio - . Teniamo presente che dobbiamo fare i conti anche col meteo. Ci saranno dei giorni che magari se piove e purtroppo dovremo fermarci e quindi si sposta al giorno successivo o ai giorni successivi. Queste squadre verranno formate in base al numero dei cestelli che la Protezione Civile avrà a disposizione per poter andare ad appendere le bandiere. Per l'allestimento delle aree camper e delle aree tende subentra la A2A, che inizierà indicativamente il 15 di aprile e il termine il 7 o l'8 maggio. Piazza Falcone, è uno spazio che ospiterà camper. Quell'area il lunedì avrà il mercato, quindi sarà disponibile dal lunedì pomeriggio, martedì mattina, non prima. Le aree camper cosa bisognerà fare? Bisognerà recintarle, creare degli ingressi, dei check-in, il lavoro principale, in cui il camper arriva, si controlla la sua prenotazione, perché tramite il sito dell'ANA ha prenotato online".