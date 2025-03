In occasione della mostra "Mimmo Jodice – Oasi", Fondazione Zegna e CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia di Torino hanno in programma un incontro speciale dedicato alla fotografia in bianco e nero. Interverranno Barbara Jodice, Giangavino Pazzola e Anna Zegna.

L'evento avrà luogo domani, 22 marzo, alle 15.30, a Casa Zegna, a Trivero, nel comune di Valdilana. La mostra sarà visitabile dal 22 marzo al 21 aprile 2025.